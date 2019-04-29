«Спартак» подписал двусторонние контракты с тремя хоккеистами

Хоккейный клуб «Спартак» подписал двусторонние контракты с тремя молодыми хоккеистами 2002 года рождения: вратарем Платоном Задорожным и нападающими Егором Маклозяном и Данилом Авершиным, информирует официальный сайт московской команды.



Соглашения рассчитаны до 30 апреля 2022 года. В минувшем сезоне Платон Задорожный и Егор Маклозян провели по одному матчу на уровне МХЛ, Данил Авершин принял участие в 10 встречах, в которых набрал 7 (1+6) очков. Последний также вызывался в расположение юниорской сборной и выступал на двух международных турнирах в Швеции и Швейцарии.



Напомним, сегодня, 29 апреля, московский «Спартак» официально возглавил Олег Знарок. В штаб Знарка войдут многолетний ассистент специалиста Харийс Витолиньш, а также Игорь Уланов и Максим Соловьёв.

Знарок: каким хочу видеть состав «Спартака» — одно, что можем позволить — другое