Фомичёв: Метсоле отчасти повезло, что Цулыгин много времени уделял обороне

Экс-вратарь сборной России Александр Фомичёв поделился мнением об игре голкипера ЦСКА Ильи Сорокина и вратаря «Салавата Юлаева» Юхи Метсолы.



«Да, Илья Сорокин играет в команде с лучшей обороной в лиге. Но самой классной команде нужен самый классный вратарь. Сорокин прекрасно провёл регулярный чемпионат, а в плей-офф выдал и вовсе блестящую игру, выручал именно в тех ситуациях, когда должен был выручать. Ему всего 23 года, а за спиной уже три финала Кубка Гагарина и статус лучшего вратаря КХЛ.



Юха Метсола действовал на проблемном участке; в «Салавате Юлаеве» вратари в последнее время играют ниже своих возможностей. Отчасти финну повезло в том, что новый главный тренер Николай Цулыгин, в отличие от своих предшественников, больше времени уделял обороне. Но Метсола совершил огромное количество спасений как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф», — цитирует Фомичёва официальный сайт КХЛ.

Герой Уфы. Кто такой Метсола — вратарь, влюбивший в себя КХЛ Он проиграл, но отразил 69 бросков и был бесподобен. До КХЛ он трижды доходил до финала финской лиги, два раза – до седьмых матчей.