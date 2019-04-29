Сушинский: не было сомнений, что Покка должен остаться в «Авангарде»

Президент ХК «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал подписание новых контрактов с защитником Вилле Поккой и тренером Брэндоном Бови.



«Вилле Покка прекрасно показал себя в первом сезоне за нашу команду. Даже не было сомнений в том, что этот современный защитник должен остаться в «Авангарде». Покка стал лучшим игроком сезона в КХЛ по такому важному показателю, как заблокированные броски, а в плей-офф и вовсе превзошёл ближайшего преследователя почти в два раза. Вилле не только бесстрашно ложился под шайбу, выполняя прямые обязанности защитника, но и с успехом поддерживал атаку, что немаловажно при нашей системе игры.



Ещё одна хорошая новость для болельщиков: Брэндон Бови продолжит работать в тренерском штабе «Авангарда». Мы остались очень довольны физической готовностью команды на протяжении всего сезона, а особенно ярко профессионализм нашего специалиста проявился в плей-офф, когда, несмотря на плотный график игр, «ястребы» держали темп и демонстрировали высокий уровень даже в таких длинных матчах, как решающий в серии с «Салаватом Юлаевым»», — цитирует Сушинского официальный сайт клуба.