Сидоренко — о матче с Литвой: нечто подобное случилось в 90-е годы в Голландии

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал трудный старт на чемпионате мира 2019 года в первом дивизионе. Белорусская команда победила сборную Литвы (4:3).

«Это был хороший матч. Поначалу, правда, развивавшийся не вполне по нашему сценарию: согласно которому забрасывать первыми должны были как раз мы. Вместо этого допустили ошибки с известными последствиями. Но хорошо, что не опустили руки ещё до первого перерыва вышли вперед, а со второго периода прочно завладели инициативой, правда, реализация оставляла желать лучшего. Плюс очередная ошибка привела к третьей шайбе и, как следствие, нервной концовке. Вообще нервозность, которая часто сопровождает дебютные игры, в наших действиях ощущалась.

Нервозность. Нечто подобное случилось с нашей сборной в 90-е годы в Голландии на чемпионате мира с аналогичными ставками. Там тоже мы с хозяевами неожиданно поделили очки на старте, а после они всем уступили. Но в общем мы сегодня были довольно дисциплинированы в плане фолов — об этом и просили. Но не слишком продуктивны в реализации моментов и большинства. Хотя остроту нагнетали", — цитирует Сидоренко официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.