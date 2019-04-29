Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Сидоренко — о матче с Литвой: нечто подобное случилось в 90-е годы в Голландии

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сидоренко — о матче с Литвой: нечто подобное случилось в 90-е годы в Голландии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал трудный старт на чемпионате мира 2019 года в первом дивизионе. Белорусская команда победила сборную Литвы (4:3).

«Это был хороший матч. Поначалу, правда, развивавшийся не вполне по нашему сценарию: согласно которому забрасывать первыми должны были как раз мы. Вместо этого допустили ошибки с известными последствиями. Но хорошо, что не опустили руки ещё до первого перерыва вышли вперед, а со второго периода прочно завладели инициативой, правда, реализация оставляла желать лучшего. Плюс очередная ошибка привела к третьей шайбе и, как следствие, нервной концовке. Вообще нервозность, которая часто сопровождает дебютные игры, в наших действиях ощущалась.

Нервозность. Нечто подобное случилось с нашей сборной в 90-е годы в Голландии на чемпионате мира с аналогичными ставками. Там тоже мы с хозяевами неожиданно поделили очки на старте, а после они всем уступили. Но в общем мы сегодня были довольно дисциплинированы в плане фолов — об этом и просили. Но не слишком продуктивны в реализации моментов и большинства. Хотя остроту нагнетали", — цитирует Сидоренко официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Сборная Беларуси с трудом одолела Литву на ЧМ-2019, у Зубруса — гол
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент