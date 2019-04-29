Хансен — о завершении карьеры: тело истощено, я чувствую это по утрам

Нападающий ЦСКА Янник Хансен объяснил решение завершить карьеру в возрасте 33 лет.

«Моё тело истощено. Я чувствую это по утрам. Ванкувер стал для меня домом. Наверное, здесь я проведу остаток жизни. Ванкувер — это город, в котором выросла моя семья. Лучшее время в своей карьере я провёл здесь.

Самый классный момент в карьере? Седьмая игра с «Чикаго». Она была очень важной для нас, мы чувствовали давление. Облегчение после победы было невероятным. В том сезоне мы не сумели достичь главной цели, но серию с «Чикаго» я буду помнить всегда», — приводит слова Хансена журналист Рик Даливал.

В сезоне-2018/19 датчанин принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он забросил семь шайб и отдал 11 голевых передач при показателе полезности «+12». В плей-офф на счету игрока 3 (1+2) очка в девяти матчах.

Нападающий ЦСКА Янник Хансен завершил игровую карьеру