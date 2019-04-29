Форварды «Вашингтона» Якуб Врана и Дмитрий Яшкин сыграют за Чехию на ЧМ-2019

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига сообщил о серьёзном усилении национальной команды игроками из Национальной хоккейной лиги, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея Чехии. За чешскую сборную на мировом первенстве сыграют защитник «Детройт Ред Уингз» Филип Гронек и форварды «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана и Дмитрий Яшкин.

23-летний Врана не пропустил ни одной игры «столичной» команды в нынешнем сезоне. В 82 матчах регулярного чемпионата Якуб забросил 24 шайбы и сделал 23 голевые передачи. В плей-офф Врана сыграл неудачно и не смог набрать ни одного очка. После завершения серии с «Каролиной Харрикейнз» Якуб говорил, что сомневается в участии в турнире.

26-летний Яшкин набрал 8 (2+6) очков в 37 матчах регулярки, в плей-офф участия не принимал. 21-летний Гронек отметился 23 (5+18) баллами в 46 встречах регулярного чемпионата НХЛ.