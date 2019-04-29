Хэнлон — о белорусском хоккее: пять лет назад всё было очень даже хорошо

Бывший главный тренер сборной Беларуси Глен Хэнлон отметил, что его удивил прошлогодний вылет белорусской команды из элиты мирового хоккея.
«Удивил ли вылет белорусов? Конечно. Но вообще скажу так: в мире есть шесть-семь топ-сборных, а за их спиной может произойти все что угодно. Уверен, хоккеисты сборной настроены вернуться в элиту. Пять лет назад всё было очень даже хорошо. Единственным плохим знаком было то, что сборные младших возрастов не могли закрепиться в топ-дивизионах — это важный аспект.
К 2014 году Беларусь добилась прогресса: увеличилось число качественных тренеров, хоккейных школ, улучшилась работа с молодёжью. И сейчас я уверен, что сборная вернётся в элиту и будет расти. У неё замечательные болельщики, и буду рад видеть новые победы команды", — цитирует Хэнлона «Прессбол».