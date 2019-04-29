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Хэнлон — о белорусском хоккее: пять лет назад всё было очень даже хорошо

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Хэнлон — о белорусском хоккее: пять лет назад всё было очень даже хорошо
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Бывший главный тренер сборной Беларуси Глен Хэнлон отметил, что его удивил прошлогодний вылет белорусской команды из элиты мирового хоккея.

«Удивил ли вылет белорусов? Конечно. Но вообще скажу так: в мире есть шесть-семь топ-сборных, а за их спиной может произойти все что угодно. Уверен, хоккеисты сборной настроены вернуться в элиту. Пять лет назад всё было очень даже хорошо. Единственным плохим знаком было то, что сборные младших возрастов не могли закрепиться в топ-дивизионах — это важный аспект.

К 2014 году Беларусь добилась прогресса: увеличилось число качественных тренеров, хоккейных школ, улучшилась работа с молодёжью. И сейчас я уверен, что сборная вернётся в элиту и будет расти. У неё замечательные болельщики, и буду рад видеть новые победы команды", — цитирует Хэнлона «Прессбол».

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