Дочь Знарка — о назначении отца в «Спартак»: с возвращением, чемпион

Дочь Олега Знарка Алиса Знарок прокомментировала информацию о назначении отца на должность главного тренера московского «Спартака». Контракт с 56-летним тренером подписан по схеме «1+1».

«С возвращением, чемпион», — написала Знарок в «Инстаграме», сопроводив пост фотгорафией отца на фоне эмблемы московского клуба.

Знарок — один из самых титулованных российских тренеров. В настоящий момент Знарок занимает должность консультанта штаба сборной России. Он трижды выигрывал Кубок Гагарина — дважды с московским «Динамо» (сезоны-2011/12 и 2012/13) и один раз с петербургским СКА (сезон-2016/17). Также под его руководством сборная России стала чемпионом мира в 2014 году в Минске и одержала победу на Олимпиаде в Корее в 2018 году.