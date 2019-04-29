«Сочи» заключил новые контракты с Кириллом Капустиным и Денисом Александровым

Хоккейный клуб «Сочи» подписал новое двустороннее соглашение с Кириллом Капустиным на один сезон, информирует официальный сайт клуба.

26-летний Капустин присоединился к сочинцам в ходе предсезонки перед стартом чемпионата-2018/19. В этом сезоне игрок линии атаки провёл 39 матчей и набрал в них 10 (4+6) очков, а в розыгрыше Кубка Гагарина дважды поразил ворота «Локомотива». В ходе чемпионата Кирилл успел поиграть за клуб-партнёр сочинцев в ВХЛ – ХК «Рязань», приняв участие в восьми встречах и набрав в них 4 (3+1) очка.

Также «Сочи» продлил соглашение с защитником Денисом Александровым. Новый контракт подписан на один сезон и носит двусторонний характер.

24-летний Александров присоединился к южанам перед стартом сезона-2018/19. В регулярном чемпионате Денис провёл 43 матча и сделал в них три голевые передачи при среднем игровом времени 11 минут и 26 секунд. В плей-офф Александров провёл ещё пять игр, но не отметился результативными действиями.