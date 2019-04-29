Главный арбитр КХЛ: правила будут изменены, скоро всё станет известно

Главный судья КХЛ Алексей Анисимов порассуждал на тему судейства в КХЛ и НХЛ и пересмотра правил в КХЛ.

«Радует, что люди начинают понимать, что во всех профессиональных лигах все одинаково, особенно в КХЛ и НХЛ. Эпизод в матче «Вегас» — «Сан Хосе» обсуждать не могу, есть корпоративная этика, но из всей этой истории можно извлечь правильные уроки, даже хозяину «Вегаса» позвонил какой-то мистер X с извинениями. Спроецируйте эту ситуацию в России. Если я позвоню хозяину клуба, он на следующий день расскажет, что я ему позвонил с извинениями. Здесь вопрос менталитета. Им невыгодно данные процедуры выносить за рамки НХЛ, все вопросы принято решать внутри корпорации. У нас не всегда так, это уже вопрос этики и политики клубов. Когда научимся это делать, всё будет лучше, в НХЛ котёл кипит хлеще нашего, но ничего не выносится.

Что касается пересмотра правил ИИХФ в КХЛ, то немного подождите, скоро всё станет известно, жизнь не стоит на месте, всегда нужно извлекать нюансы из нужных и ненужных правил. Мы работаем над этим вопросом! Правила будут изменены, ИИХФ тоже не нравятся некоторые нюансы, мы с ними будем в тесном контакте по этому вопросу», — цитирует Анисимова Sport24.

Напомним, в третьем периоде седьмой игры при счёте 3:0 в пользу «рыцарей» арбитры дали большой штраф нападающему «Вегаса» Коди Икину, который нанёс травму капитану «акул» Джо Павелски. «Сан-Хосе» трижды забил в этом большинстве, а затем выиграл в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф.