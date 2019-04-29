А. Медведев: 10 лет МХЛ подтвердили, что российская хоккейная вертикаль работает

Председатель правления МХЛ Александр Медведев подвёл итоги юбилейного, 10-го сезона Молодёжной хоккейной лиги.

«Очень приятно находиться на церемонии, посвящённой закрытию десятого сезона МХЛ. 10 лет – срок солидный, но, с другой стороны, это означает только начало пути. Получился очень интересный сезон. Особенно хочется обратить внимание на напряженный финал, судьба которого решилась только в седьмом матче. Для любого соревнования решающий матч — это самое интересное. Причем важно не только количество матчей, но и то, как они проходили. Ребята продемонстрировали красивый хоккей, обе команды заслуженно играли в финале.

Хочется отметить, что 10 лет МХЛ подтвердили, что, несмотря ни на что, российская хоккейная вертикаль работает. В МХЛ играли призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр, имена у всех на слуху. Нельзя не вспомнить Никиту Гусева и Кирилла Капризова, которые принесли России победу на Олимпиаде. Никита Кучеров провел блестящий сезон в НХЛ. Конкуренция – основа прогресса, это залог успеха сборной. Очень приятно отмечать окончание юбилейного сезона, теперь ждем следующий юбилей – 15 лет", — цитирует Медведева официальный сайт МХЛ.