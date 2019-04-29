Голдобин не подписывал контракта в России и собирается вернуться в «Ванкувер»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин намерен продолжать играть за «косаток».

«Агент Николая Голдобина Сергей Исаков заявил, что Николай не подписывал контракта в России. Он собирается вернуться в „Ванкувер“", — написал клубный журналист „Кэнакс“ Рик Даливал в своём „твиттере“.

23-летний Голдобин в минувшем регулярном сезоне НХЛ сыграл 63 матча, забросил 7 шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности "-10" и 18 штрафных минутах. Контракт Николая истекает этим летом. Николай провёл в Северной Америке последние семь сезонов. В России на профессиональном уровне Голдобин выступал лишь в сезоне-2011/12, играя в МХЛ за «Русских Витязей».