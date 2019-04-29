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Михайлис: Копитар не зря в НХЛ выступает, но команда всегда сильнее

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Михайлис: Копитар не зря в НХЛ выступает, но команда всегда сильнее
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис прокомментировал трудный старт на чемпионате мира 2019 года в первом дивизионе. Казахстан обыграл сборную Словении (3:2), едва не упустив преимущество в три шайбы.

«Первый матч на чемпионате мира всегда волнителен и очень важен. Вышли с хорошей энергией и хорошим настроением. В принципе, показали хороший хоккей. Команда Словении играла агрессивно. Но у нас хорошо сыграл вратарь и мы забили свои голы. Месяц не тренировались, была пауза. В этих двух контрольных матчах вкатились, почувствовали игровой ритм. Сегодня уже играли в своей кондиции.

Копитар? Он хороший игрок, не зря он выступает в НХЛ. Было тяжело. Но мы играли командой. Всё равно есть один игрок, а есть команда. Команда всегда будет сильнее», — цитирует Михайлиса Shaiba.kz.

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