Прохоркин: в командах КХЛ по 30 игроков, и об этой проблеме никто не говорит

Российский нападающий Николай Прохоркин заявил, что в КХЛ есть проблема с большим количеством игроков в командах.

«Этот сезон был лучшим для меня в СКА, и вообще, наверное, в карьере — по личной статистике. Был сумбур, конечно, но это мы пережили все и стали сильнее. Нам только в плюс пошло всё. Да, было тяжело, когда не попадал в состав в плей-офф. Это всегда тяжело, когда ты не понимаешь, будешь ли играть.

В КХЛ есть такая проблема, и о ней никто не говорит. Проблема в том, что в команде очень много игроков — по 30 человек. В результате у нас люди не знают, будут ли они играть следующий матч, когда они вообще будет играть. Как сказал Паша Дацюк, «Клуб Ротация». И сейчас вот так в КХЛ, и ничего не поделать. Надо с этим работать, нужно решать проблему", — цитирует Прохоркина «Р-Спорт».

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