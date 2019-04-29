МХЛ определила лауреатов сезона-2018/19

Нападающий МХК «Спартак» Михаил Шалагин признан самым ценным игроком регулярного чемпионата МХЛ сезона-2018/19, информирует официальный сайт лиги. Шалагин провёл 43 матча в регулярном чемпионате и стал лучшим снайпером с 48 голами. Этот результат стал рекордом лиги за всю историю. Также на его счету 27 голевых передач.

Лучшим бомбардиром стал Антон Васильев, защитником — Вениамин Баранов (оба — «Динамо», Санкт-Петербург). Лучшим вратарём признан Владимир Галкин («Авто», Екатеринбург), лучшим снайпером — Шалагин, новичком — Дмитрий Брагинский («Толпар», Уфа).

Лучшим тренером признан Дмитрий Красоткин («Локо», Ярославль). 47-летний специалист работает в ярославском клубе с 2015 года. С тех пор он трижды завоевал главный трофей МХЛ, и также в третий раз стал тренером сезона.