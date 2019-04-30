«Даллас» — «Сент-Луис»: Радулов забросил пятую шайбу в плей-офф

В третьем матче серии полуфинала Западной конференции «Даллас Старз» принимает «Сент-Луис Блюз». После первого периода счёт 1:1. Уже на второй минуте отличился Джейден Шварц. Российский форвард «звёзд» Александр Радулов восстановил равновесие на 18-й минуте при игре в большинстве. Ассистентами выступили Джейсон Спецца и Джастин Даунинг.

Посмотреть видео гола Радулова можно на официальном сайте лиги.

Это седьмое результативное действие Александра в плей-офф, на его счету пять голов и две результативные передачи при показателе полезности «+6». В регулярном сезоне в активе Радулова 72 (29+43) очка в 70 встречах при «+22».

Счёт в серии равный – 1-1. «Даллас» в первом раунде сломил сопротивление «Нэшвилл Предаторз», «Сент-Луис» прошёл «Виннипег Джетс».