Василевский представил шлем на чемпионат мира

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» и сборной России Андрей Василеский представил шлем, в котором сыграет на чемпионате мира в Словакии. На шлеме с номером 88 изображён золотой двуглавый орел, а также надписи «Россия» и «Red Machine».

Фото можно посмотреть в «твиттере» агента Василевского Дэна Мильштейна.

29 апреля сборная России тренировалась в следующих сочетаниях:



Вратари Василевский, Георгиев, Сорокин;

«белые»: Сергачёв – Любушкин, Гусев – Малкин – Кучеров;

«синие»: Нестеров – Блажиевский, Григоренко – Анисимов – Капризов;

«красные»: Хафизуллин – Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин;

«зелёные»: Киселевич – Елесин, Барабанов – Кадейкин – Дадонов, Михеев.



На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.