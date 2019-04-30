Бучневич: я не игрок 6-7 минут за матч. Тренер дал время — я показал, что могу

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич оценил своё выступление в нынешнем сезоне НХЛ. В 64 матчах регулярки форвард набрал 38 (21+17) очков.



«Стечение обстоятельств, хорошо финишировал. Кто бы знал, как было бы, если бы я каждый матч по 20 минут играл? Надеюсь на лучшее в следующем сезоне. После каждого сезона мне одно и то же говорят – чтобы подтянул физическую подготовку и больше бросал по воротам. Вначале-то претензии были, потому что я вообще не бросал по воротам. У меня за 30 игр было 50 бросков, а у людей уже под 200 было. В конце сезона начал больше бросать, и пошло больше голов, статистика улучшилась.



До того как меня посадили в запас в последний раз, мы разговаривали с тренером, но не приходили к общему знаменателю. А тут как-то спокойно сели, он выслушал, что я думаю, сказал всё, что мне нужно делать. Пришли к одному знаменателю, я понял его, он начал мне доверять. Начал лучше играть, почувствовал уверенность, доверие тренера, и всё сложилось. Он доволен, я доволен.



Почему раньше не получалось прийти к общему знаменателю? Хоккейные нюансы. Иногда ты пытаешься отдать пас, а кто-то подставил клюшку, и нам забили. Ты виновен, и тебя начинают прессовать. Много нюансов было, и я играл плохо, шайба не шла в ворота. После травмы не мог найти свою игру, меня присаживали. Одно на другое наложилось, и не играл. А когда прошёл дедлайн, обменяли лидеров, и так получилось, что в меня поверили. Начал играть больше. Я уверен в себе, в том, что я хороший хоккеист. Я не игрок по 6-7 минут за матч, как я месяц подряд играл. Мне дали время, я показал, что могу», — сказал Бучневич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.