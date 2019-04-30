Бучневич: вижу, как играет Лундквист. Он по-прежнему крут, его возраст — фигня

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением о вратаре команды Хенрике Лундквисте.



«Лундквист по-прежнему крут. Вы говорите, что он не выигрывает, но вы просто не смотрите, как он играет! Мы даже смеялись в команде. Георгиев то ли позицию правильно выбирает, то ли ещё что, но когда ему бросают с центра, всегда попадают в живот. А посмотрите, какой гол нам забил «Нью-Джерси»! Человек бросил и попал именно в то место, в которое можно было забить. От крестовины залетела. И Лундквист говорит — я уже не знаю, что делать, если не идёт, то не идёт, чёрная полоса началась. Просто не везло человеку, какие-то нелепые голы залетали, неимоверные броски удавались. Для меня он хороший вратарь. Его возраст – это всё фигня», — сказал Бучневич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Куинн — о 37-летнем Лундквисте: «Рейнджерс» связывают с ним своё будущее