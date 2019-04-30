Форвард Сергей Монахов продлил на один сезон контракт с «Северсталью»

Нападающий «Северстали» Сергей Монахов продлил контракт на один сезон, сообщает в своём «инстаграме» хоккейное агентство Winners.



В сезоне-2018/19 27-летний игрок провёл 57 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На его счету семь заброшенных шайб и семь результативных передач. Кроме того, хоккеист заработал показатель полезности «-1», проводя на льду 14 минут 8 секунд в среднем за матч. Всего в КХЛ провёл 314 матчей и набрал 66 (36+30) очков.



По итогам регулярного чемпионата клуб из Череповца не сумел попасть в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В ходе сезона «Северсталь» сменила главного тренера — на место Александра Гулявцева пришёл Андрей Разин.

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