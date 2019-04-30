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Бучневич: говорят, Хьюз напоминает Кейна, но мне Какко больше нравится

Бучневич: говорят, Хьюз напоминает Кейна, но мне Какко больше нравится
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением о фаворитах предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги — американце Джеке Хьюзе и финне Каапо Какко.

«Следил за драфт-лотереей. Видел хайлайты, про Хьюза говорят, что он напоминает Кейна, Келлера, которые маленькие и скилловые. Но Какко большой и тоже скилловой парень. Мне Какко больше нравится, по хайлайтам он меня больше удивил. Хьюз набирает много очков, но с юниорами, а Какко уже с мужиками играет и всё показывает», — сказал Бучневич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

По итогам лотереи стало известно, что «синерубашечники» будут выбирать вторыми на драфте-2019 вслед за «Нью-Джерси Дэвилз».

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