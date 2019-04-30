Радулов повторил личный рекорд, набрав седьмое очко в плей-офф

В третьем матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» на выезде взял верх над «Даллас Старз» — 4:3.



Один из голов в составе «звёзд» на свой счёт записал нападающий Александр Радулов. Россиянин забросил пятую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли и набрал 7-е очко в девяти матчах. Уроженец Нижнего Тагила повторил личный рекорд по количеству очков в плей-офф. В 2017 году Александр набрал 7 (2+5) баллов в составе «Монреаль Канадиенс», проведя шесть игр.



На счету Радулова, помимо гола, показатель полезности «-1», 4 броска в створ, 3 силовых приёма и 3 блок-шота за 21.36 на льду (3.40 – в большинстве).



У Владимира Тарасенко, «-1», 4 броска и 2 силовых приёма за 17.38. У Ивана Барбашёва 2 силовых приёма и блок-шот за 8.21 (2.05 – в меньшинстве).

Радулов: если «Даллас» выигрывает, то можно пережить, что мы остаёмся без голов