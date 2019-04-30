«Сент-Луис» повторил клубный рекорд 50-летней давности

В третьем матче серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» на выезде взял верх над «Даллас Старз» — 4:3.



«Музыканты» одержали в плей-офф четвёртую выездную победу подряд и повторили клубный рекорд, установленный в 1969 году. В первом раунде плей-офф «Сент-Луис» обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 4-2, при этом три победы были одержаны на площадке канадского клуба.



Счёт уже на второй минуте открыл форвард гостей Джейден Шварц, Александр Радулов через 16 минут в большинстве восстановил равновесие. Вновь «блюзменов» вперёд в середине второго периода вывел Тайлер Бозак. Результативным вышел отрезок с 54-й по 59-ю минуты, когда команды провели по две результативные атаки. У «Сент-Луиса» отличились Алекс Пьетранджело и Патрик Марун, у «Далласа» — Эндрю Кольяно и Тайлер Сегин.

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