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Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник «столичных» Дмитрий Орлов присоединились к сборной России. Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев пополнит ряды команды в Чехии.

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«Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву и присоединились к сборной. Никита Зайцев прибудет в расположение национальной команды в Чехию», — сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».

1 мая сборная России проведёт первый матч четвёртого этапа Евротура со шведами в Стокгольме, а затем отправится в Чехию на оставшиеся два матча турнира. 10 мая подопечные Ильи Воробьёва проведут первый матч на чемпионате мира в Словакии с норвежцами.

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