OHL: Саморуков и Торопченко помогли «Гуэльфу» отыграться с 1-3 и выйти в финал

В финале конференции хоккейной лиги Онтарио клуб «Гуэльф Сторм» обыграл «Гуджиноу Спирит» со счётом 4-3. В седьмой игре «Гуэльф» одержал победу со счётом 3:2 и вышел в финал.



В составе победителей результативной передачей отметился российский защитник Дмитрий Саморуков, а нападающий Алексей Торопченко забросил шайбу.



В нынешнем сезоне 19-летний Торопченко провёл 62 матча в регулярном чемпионате. На его счету 17 заброшенных шайб и 26 результативных передач при показателе полезности «+5». В плей-офф россиянин набрал 11 (6+5) очков в 18 играх.



19-летний Саморуков отыграл 59 матчей в регулярке и набрал 45 (10+35) очков. В плей-офф на счету россиянина восемь заброшенных шайб и 13 результативных передач при показателе полезности «+10».



В ходе серии «Гуэльф» проигрывал со счётом 1-3. В предыдущем раунде клуб Саморукова и Торопченко отыгрался со счёта 0-3.

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