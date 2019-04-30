Анисимов: скорректируем правила в направлении уменьшения видеопросмотров

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о корректировке правил перед стартом следующего сезона.



«Раз мы приняли такие правила игры, то и действовали согласно им весь сезон. Голы после видеопросмотров отменялись и в сентябре, и в октябре, и в ноябре. Но говорить о том, какие плохие правила начали почему-то в тот момент, когда пришла пора плей-офф. Мне лично как главному арбитру эти правила не нравятся и, конечно, мы будем их корректировать и переделывать.



Будем корректировать правила перед началом следующего сезона. И работа по этой корректировке правил уже ведётся. Что и как это будет, вам обязательно сообщим через сайт, покажем видеороликов и доведём до всех, начиная руководством команд и хоккеистами и заканчивая масс-медиа и болельщиками. Правила на будущий сезон скорректируются в направления уменьшения видеопросмотров», — приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ.

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