Гудачек: буду рад поработать со Знарком, слышал о нём много хороших слов

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек поделился эмоциями от подписания нового контракта с красно-белыми и назначения Олега Знарка на пост наставника клуба.



«Я был счастлив в «Спартаке» в прошлом сезоне, и когда мы вели переговоры с Алексеем Жамновым, то даже не рассматривал предложения других клубов. Сразу сказал, что хотел бы остаться в «Спартаке».



В целом сезон получился хорошим и для меня, и для команды. Разве что последние матчи регулярного чемпионата нельзя выделить. У нас отличные взаимоотношения во вратарской бригаде — с Трушковым, Беспаловым и тренером вратарей Перссоном. Я получал удовольствие от работы на протяжении всего сезона.



Каждый знает Олега Знарка, он отличный тренер. Когда я прочитал новость о его назначении в «Спартак», множество знакомых из России и Словакии звонили мне и поздравляли с хорошим тренером. Я не играл под его началом, но слышал много хороших слов о его работе. Буду очень рад поработать с ним», — приводит слова вратаря официальный сайт «Спартака».

Знарок: каким хочу видеть состав «Спартака» — одно, что можем позволить — другое