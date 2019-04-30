Корягин: обмен из «Динамо» в «Амур» стал шагом вперёд в карьере

Защитник «Амура» Глеб Корягин оценил своё выступление в прошедшем сезоне.



«Сезоном не доволен — ни в личном плане, ни в командном. Обмен из родного «Динамо» стал шагом вперёд в карьере, ведь в «Амуре» получил регулярную игровую практику. Но в плане статистики вижу очень большие резервы.



Год назад в юбилейный, 60-й сезон «Амур» вышел в плей-офф, но весной-2019 повторить этот результат мы, к сожалению, не сумели. Зато много позитива было во второй половине чемпионата. Именно тогда провели два лучших матча в сезоне — дерби во Владивостоке, когда разгромили «Адмирал» — 7:0, и матч с «Куньлунь Ред Стар» — 7:2 на юбилей нашего президента Александра Могильного.



За «Динамо» слежу, насколько это возможно. Надеюсь, что сложный период перестройки в родном клубе завершается», — цитирует игрока Russia-Hockey.

«Амур» продлил на два года контракт с защитником Корягиным