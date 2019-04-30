Иван Телегин подарит комплекты формы юным хоккеистам Новокузнецка

Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин в конце мая – начале июня планирует посетить Новоильинское отделение хоккея школы новокузнецкого «Металлурга».



Телегин, сейчас находящийся в расположении сборной России, которая ведёт подготовку к выступлению на чемпионате мира, после окончания сезона собирается посетить родной город, где начинал заниматься хоккеем.



«Армейский» форвард планирует подарить местным воспитанникам 28 комплектов формы — 20 для полевых игроков и 8 для вратарей. Комплекты формы будут предназначены для хоккеистов детско-юношеских команд.



«Хочу поделиться своей радостью с ребятами, немного помочь им с формой, просто увидеться и пообщаться. Если это получится, то с удовольствием покатаюсь вместе с ними здесь же, на Малой арене Новоильинского района. Хотел бы, чтобы школа новокузнецкого «Металлурга» и дальше также качественно работала на успех всего российского хоккея», — рассказал Телегин.