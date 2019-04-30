Лайне: хочу подписать новый контракт с «Виннипегом», это мой дом

21-летний нападающий Патрик Лайне рассказал, что хотел бы продолжить играть за «Виннипег Джетс». У форварда летом завершается контракт новичка.



«Приятно находиться дома, сейчас я наслаждаюсь теплом и отдыхом. Я не тороплюсь вернуться к физическим упражнениям, но летом мне придётся немало потрудиться.



По поводу контракта я не слишком беспокоюсь. У меня есть агенты и мудрые советчики, которые помогут мне принять правильное решение. Конечно, я хочу остаться в „Виннипеге“, это мой дом», — приводит слова Лайне Ilta-Sanomat.



В регулярном чемпионате сезона-2018/19 21-летний Лайне принял участие в 82 матчах, записав на свой счёт 50 (30+20) баллов при показателе полезности «-24» и 42 минутах штрафного времени. В шести играх Кубка Стэнли финский нападающий отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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