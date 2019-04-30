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Южная Корея одержала вторую победу на ЧМ-2019, одолев Словению

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Южная Корея одержала вторую победу на ЧМ-2019, одолев Словению
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Южной Кореи одержала победу над командой Словении в матче чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 5:3. Для Южной Кореи это вторая подряд победа во втором по силе дивизионе мирового хоккея.

Южная Корея — Словения 5:3 (1:3, 3:0, 0:0)

Шайбы:

04:35 — Ким (Ким). В равенстве (1:0)
08:32 — Родман (Копитар, Подлипник). В большинстве (1:1)
12:05 — Ограеншек (Грегорц, Маговац). В большинстве (1:2)
16:03 — Саболич (Родман, Копитар). В равенстве (1:3)
27:40 — Ким (Парк, Жеон). В равенстве (2:3)
29:32 — Ким (Ким). В большинстве (3:3)
30:08 — Парк (Ким, Ким). В равенстве (4:3)
59:22 — Шин (Планте). В равенстве (5:3).

Вратари: Далтон — Пинтарич.

Штраф: 12 — 4.

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