Южная Корея одержала вторую победу на ЧМ-2019, одолев Словению

Сборная Южной Кореи одержала победу над командой Словении в матче чемпионата мира, встреча завершилась со счётом 5:3. Для Южной Кореи это вторая подряд победа во втором по силе дивизионе мирового хоккея.



Южная Корея — Словения 5:3 (1:3, 3:0, 0:0)



Шайбы:



04:35 — Ким (Ким). В равенстве (1:0)

08:32 — Родман (Копитар, Подлипник). В большинстве (1:1)

12:05 — Ограеншек (Грегорц, Маговац). В большинстве (1:2)

16:03 — Саболич (Родман, Копитар). В равенстве (1:3)

27:40 — Ким (Парк, Жеон). В равенстве (2:3)

29:32 — Ким (Ким). В большинстве (3:3)

30:08 — Парк (Ким, Ким). В равенстве (4:3)

59:22 — Шин (Планте). В равенстве (5:3).



Вратари: Далтон — Пинтарич.



Штраф: 12 — 4.



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