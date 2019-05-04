Россия — Финляндия: онлайн-трансляция встречи начнётся в 15:00

Сегодня, 4 мая, сборная России проведёт свой второй матч на чешском этапе Евротура. Встреча с командой Финляндии стартует в 15:00 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.
Состав звеньев сборной России на тренировке:
Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин.
«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров.
«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Дадонов.
«Красные»: Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов.
«Зелёные»: Киселевич — Елесин, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.
На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.
Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года
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