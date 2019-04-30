Казанский «Ак Барс» сделал квалификационные предложения восьми хоккеистам, информирует официальный сайт трёхкратного обладателя Кубка Гагарина.



Предложения контрактов получили Никита Лямкин, Владимир Ткачёв, Владислав Подъяпольский, Роман Манухов, Станислав Галиев, а также хоккеисты «Барса» Артём Галимов, Радель Фазлеев и Максим Марушев.



Квалификационное предложение – это способ закрепления приоритетного права на заключение нового контракта с хоккеистом. В случае, если клуб не сделает квалификационное предложение игроку до 30 апреля, хоккеист получит статус неограниченно свободного агента. До 31 мая хоккеист может получить предложение от другого клуба КХЛ или согласиться на условия действующего клуба.

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