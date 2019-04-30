Андрей Свечников тренируется в увеличенном визоре

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников тренируется с командой в увеличенном визоре, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Том Гуллитти. Ранее российский нападающий тренировался в защитной маске.



Свечников получил повреждение в ходе драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии с «Вашингтон Кэпиталз» и больше не играл в плей-офф. Сбросивший первым краги Овечкин серией ударов в голову уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров.



В трёх матчах плей-офф на счету второго номера драфта-2018 два гола и результативная передача при показателе полезности «+2».

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».

Тротц: Свечников будет очень эффективным игроком на долгие годы вперёд