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Андрей Свечников тренируется в увеличенном визоре

Андрей Свечников тренируется в увеличенном визоре
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников тренируется с командой в увеличенном визоре, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Том Гуллитти. Ранее российский нападающий тренировался в защитной маске.

Свечников получил повреждение в ходе драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии с «Вашингтон Кэпиталз» и больше не играл в плей-офф. Сбросивший первым краги Овечкин серией ударов в голову уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров.

В трёх матчах плей-офф на счету второго номера драфта-2018 два гола и результативная передача при показателе полезности «+2».

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».

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