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«Ак Барс» попрощался с Марковым, Постмой, Ландером и ещё пятью игроками

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
«Ак Барс» попрощался с Марковым, Постмой, Ландером и ещё пятью игроками
Хоккей / КХЛ

Казанский «Ак Барс» покидают восемь хоккеистов, информирует официальный сайт трёхкратного обладателя Кубка Гагарина. Вратарь Александр Шарыченков, защитники Пол Постма, Рафаэль Батыршин, Андрей Марков, нападающие Антон Ландер, Роб Клинкхаммер, Алексей Потапов и Фёдор Малыхин уходят из команды.

«Клуб благодарит хоккеистов, внёсших вклад в завоевание Кубка Гагарина в прошлом сезоне, и желает всем удачи в дальнейшей карьере. Спасибо за самоотверженную игру в составе команды и яркие эмоции, подаренные всем болельщикам «Ак Барса»!» — указано на сайте команды.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина «Ак Барс» выбыл уже в первом раунде, проиграв «Авангарду» со счётом 0-4. Главный тренер Зинэтула Билялетдинов также ушёл из команды.

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