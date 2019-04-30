Анисимов: сложность финала для судей поджигали пресса и болельщики

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился мнением о работе судей на финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом».
«Сложная финальная серия для судей? Сложность её поджигали пресса и болельщики. Судьи справились на четыре с плюсом. В вопросе отменённых голов после видеопросмотров надо понимать, что решение принимают не судьи, а «военная комната». И руководствовались теми стандартами и правилами, которые у нас были в этом году. Поэтому, когда пытаются переложить всё на судей… Давайте определимся: решение, принятое после видеопросмотра – это ответственность «военной комнаты», решение, принятое на льду – ответственность арбитров матча», — приводит слова Анисимова официальный сайт КХЛ.
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