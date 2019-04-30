Сборная России 9 мая посетит мемориал в Братиславе

9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне, национальная сборная России примет участие в церемонии возложении венков и цветов к Мемориалу павшим советским воинам Славин в Братиславе, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.



В церемонии примут участие штаб сборной, игроки и персонал команды, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Алексей Федотов, ветераны Великой Отечественной войны.



Первый матч на чемпионате мира в Словакии сборная России проведёт 10 мая.



Напомним, в период участия в чемпионатах мира российская команда традиционно возлагает цветы к мемориалам, посвящённым воинам и гражданам нашей страны, павшим в борьбе за победу над фашизмом.

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