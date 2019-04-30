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Сборная России 9 мая посетит мемориал в Братиславе

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России 9 мая посетит мемориал в Братиславе
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне, национальная сборная России примет участие в церемонии возложении венков и цветов к Мемориалу павшим советским воинам Славин в Братиславе, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.

В церемонии примут участие штаб сборной, игроки и персонал команды, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Алексей Федотов, ветераны Великой Отечественной войны.

Первый матч на чемпионате мира в Словакии сборная России проведёт 10 мая.

Напомним, в период участия в чемпионатах мира российская команда традиционно возлагает цветы к мемориалам, посвящённым воинам и гражданам нашей страны, павшим в борьбе за победу над фашизмом.

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