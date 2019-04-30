Нападающий Йоонас Кемппайнен покинул «Салават Юлаев», информирует официальный сайт уфимского клуба. У 31-летнего финского хоккеиста завершился контракт с клубом, который он не стал продлевать.



В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Кемппайнен принял участие в 59 встречах, отметившись 33 (17+16) баллами при показателе полезности «+7» и 16 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 18 минут за матч. В завершившемся плей-офф Кемппайнен в 17 матчах заработал 14 (10+4) очков при показателе полезности «+11».



Кемппайнен выступал за «Салават Юлаев» на протяжении двух сезонов. В Континентальной хоккейной лиге нападающий также защищал цвета новосибирской «Сибири», также у него есть опыт игры в НХЛ.

Кемппайнен переходит из «Салавата» в СКА. Как так получилось? В Уфе ему предложили увеличение зарплаты. Но финн всё равно выбрал Питер.