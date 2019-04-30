Клубы МХЛ и ВХЛ системы московского «Динамо» будут базироваться в Твери, сообщает официальная страница клуба в социальной сети «ВКонтакте». В прошедшем сезоне фарм-клубом «Динамо» был воронежский «Буран», молодёжная команда играла в Дмитрове.



Сегодня, 30 апреля, состоялась встреча генерального директора московского хоккейного клуба «Динамо» Евгения Кровопускова и губернатора Тверской области Игоря Руденя, в ходе которой обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества и развития хоккея в регионе.



Итогом встречи стала договоренность о базировании в Твери клубов ВХЛ и МХЛ системы московского «Динамо». Тренировочный процесс и матчи следующего сезона молодёжная команда и клуб Высшей хоккейной лиги будут проводить на базе спорткомплекса «Юбилейный».

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