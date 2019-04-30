ЦСКА заключил новые контракты с Чмыховым и Толчинским

Московский ЦСКА подписал новые соглашения с защитником Артёмом Чмыховым и нападающим Сергеем Толчинским, информирует официальный сайт «армейской» команды. 21-летний Чмыхов поставил подпись под соглашением сроком на три года, 24-летний Толчинский подписал однолетний контракт.



Играя за основную команду ЦСКА, Чмыхов набрал 2 (1+1) очка в 26 играх сезона-2018/19. В составе «Звезды» защитник провёл 25 встреч в регулярном чемпионате, набрав 10 (4+6) очков, и 10 матчей в плей-офф, заработав 1 (1+0) балл.



Толчинский в завершившемся чемпионате отыграл за ЦСКА 37 матчей, в которых набрал 13 (9+4) очков.



Регулярный чемпионат—2018/19 выиграл ЦСКА. В розыгрыше Кубка Гагарина победителем также стала команда Игоря Никитина, в финале обыгравшая «Авангард» (4-0).

Как ЦСКА праздновал победу в Кубке Гагарина ЦСКА празднует победу в Кубке Гагарина. Как это происходило — в фоторепортаже Дмитрия Голубовича.