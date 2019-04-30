Максим Мамин подписал новый контракт с ЦСКА на два года

Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Максим Мамин подписал новое соглашение с командой, информирует официальный сайт «армейцев». 24-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.



В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Мамин, находящийся в аренде из «Флориды Пантерз», принял участие в 25 встречах, записав в актив 3 (1+2) балла при показателе полезности "+2" и 33 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 13 с половиной минут. В плей-офф Мамин провёл десять матчей, набрав 4 (2+2) балла.



Регулярный чемпионат-2018/19 выиграл ЦСКА. В розыгрыше Кубка Гагарина победителем также стала команда Игоря Никитина, в финальной серии обыгравшая «Авангард» (4-0).

Видео победного гола Мамина, который принёс ЦСКА Кубок Гагарина