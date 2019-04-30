«Северсталь» продлила контракт с Богданом Якимовым

Хоккейный клуб «Северсталь» заключил новые соглашения с нападающими Богданом Якимовым и Дмитрием Марковиным, информирует официальный сайт череповецкой команды. 24-летние Якимов и Марковин продлили контракты на два сезона.



Якимов начал заниматься хоккеем в Нижнекамске, там же дебютировал на профессиональном уровне. На высшем уровне впервые вышел на лёд в составе «Нефтехимика». В КХЛ, помимо родного клуба, выступал за «Авангард». В НХЛ защищал цвета «Эдмонтон Ойлерз». В «Северсталь» перешёл в ходе прошлого сезона. Провёл 18 матчей, набрав 12 (4+8) очков.



Марковин начал заниматься хоккеем в подмосковной Электростали. В качестве профессионального хоккеиста дебютировал в МХЛ в составе ХК МВД. Выступал за различные коллективы системы московского «Динамо», включая первую команду в КХЛ. На высшем уровне также защищал цвета «Торпедо». В ходе прошлого сезона перешёл из Нижнего Новгорода в «Северсталь». В составе жёлто-чёрных провёл 15 матчей, набрав 9 (4+5) баллов за результативность.



Также новые контракты подписали Вадим Кудако, Герман Ткачёв и Макаров Хабаров.