Голкипер «Каролины» Мразек не сыграет в третьем матче с «Айлендерс»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Пётр Мразек не сыграет в третьем матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Том Гулитти со ссылкой на главного тренера «ураганов» Роба Бриндамора. Тренер не исключил возвращения голкипера к четвёртой игре.



Напомним, Мразек из-за повреждения не доиграл второй матч противостояния с «островитянами», отразив 9 бросков из 10 и покинув площадку во втором периоде. Мразека удачно заменил Кёртис Макэлинни, пропустивший только один гол и ставший первой звездой встречи.



«Харрикейнз» ведут в серии — 2-0. Следующий матч состоится в Роли 2 мая, начало — в 02:00 мск.



Календарь матчей плей-офф Кубка Стэнли

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