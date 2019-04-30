Источник: Кирилл Петров вернётся в «Ак Барс»

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Кирилл Петров вернётся в казанский «Ак Барс», сообщает «Спорт Бизнес Online». Петров выступал за казанский клуб до 2015 года, пока не уехал в «Нью-Йорк Айлендерс». Когда игрок вернулся в Россию, «Ак Барс» обменял права на него в ЦСКА.



В КХЛ 29-летний форвард провёл 432 матча и набрал 204 (95+109) очка при показателе полезности «+56».



За последние пять лет Петров играл в четырёх финалах Кубка Гагарина в составе трёх разных клубов. В сезоне-2014/15 в составе «Ак Барса» он проиграл СКА (1-4). В сезоне-2015/16 в ЦСКА проиграл «Магнитке» (3-4), а два года спустя — «Ак Барсу» (1-4). В этом сезоне «Авангард», за который выступал Петров, в финале проиграл ЦСКА (0-4).

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