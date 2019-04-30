«Каролина» обменяла права на защитника Фокса в «Рейнджерс»

Клубы Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» совершили обмен, информирует официальный сайт «рейнджеров». Клуб из Нью-Йорка получил права на 21-летнего защитника Адама Фокса, «ураганы» взамен приобрели право выбора во втором раунде драфта 2019 года и условный выбор в третьем раунде драфта 2020 года.



В активе Фокса пока нет матчей в Национальной хоккейной лиге. Он провёл три сезона в студенческой лиге за Гарвардский университет. В нынешнем сезоне защитник отыграл 33 матча и набрал 48 (9+39) баллов.



Напомним, в нынешнем сезоне «рейнджеры» вновь не сумели попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. «Каролина» продолжает сражаться в плей-офф, лидируя в серии с «Айлендерс» (2-0).