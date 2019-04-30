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«Твиттер» НХЛ: поможет ли Мистер Рыжий показать волшебство Панарину?

«Твиттер» НХЛ: поможет ли Мистер Рыжий показать волшебство Панарину?
Хоккей / НХЛ

Официальный «твиттер» Национальной хоккейной лиги подшутил над российским нападающим клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его собакой — Мистером Рыжим. Напомним, Панарин регулярно выкладывает видео со своей собакой и даже тренируется с её помощью.

«Поможет ли Мистер Рыжий показать волшебство Панарину в третьей игре?» — написано в «твиттере» НХЛ.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».

Напомним, Панарин стал первой звездой дня после второго матча серии с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ). Российский нападающий забросил в этой игре две шайбы и записал в актив одну результативную передачу. Россиянин продлил результативную серию в нынешнем плей-офф до шести игр, установив новый рекорд «Блю Джекетс».

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