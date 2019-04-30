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Адам Фокс сыграет за сборную США на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Адам Фокс сыграет за сборную США на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник Адам Фокс сыграет за сборную США на чемпионате мира по хоккею 2019 года, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Ларри Брукс. Напомним, сегодня, 30 апреля, Фокса обменяли из «Каролины Харрикейнз» в «Нью-Йорк Рейнджерс».

В активе Фокса пока нет матчей за Национальную хоккейную лигу. Он провёл три сезона в студенческой лиге за Гарвардский университет. В нынешнем сезоне защитник в 33 матчах набрал 48 (9+39) очков.

Сборная США на ЧМ-2019 попала в одну группу с Финляндией, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Американская команда привезёт на чемпионат мира один из самых сильных составов в своей истории.

Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года

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