«Слован» получил инвестора и продолжит играть в КХЛ

Братиславский «Слован» нашёл нового инвестора и продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге, информирует Sport Aktuality. Как сообщается, братиславская команда теперь сможет выплатить миллионный долг за аренду арены и оперативно погасить задолженность перед своими хоккеистами.



«Можем поделиться отличными новостями — мы продолжаем выступать в КХЛ. Нам удалось договориться о соглашении, которое мы подпишем с новым инвестором. Я уже проинформировал об этом мэра Братиславы Матуша Валля. Мы погасим задолженность и будем сотрудничать.



Наша основная задача – заплатить хоккеистам. Первые же деньги, которые отправит инвестор, будут использованы для покупки игроков, чтобы мы могли собрать новую команду», — сказал член правления Юрай Широки-младший.

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