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ЦСКА объявил о новом контракте с Александром Поповым

ЦСКА объявил о новом контракте с Александром Поповым
Хоккей / КХЛ

Московский хоккейный клуб ЦСКА подписал новый контракт с нападающим Александром Поповым, информирует официальный сайт «армейской» команды. 38-летний хоккеист заключил соглашение с клубом до конца сезона-2019/20.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 43 матчах, записав в актив 14 (3+11) баллов при показателе полезности "+15" и четырёх минутах штрафного времени. Ветеран проводил на площадке около 14 минут за матч. В 14 встречах Кубка Гагарина нападающий смог набрать 3 (1+2) балла.

Регулярный чемпионат-2018/19 выиграл ЦСКА. В розыгрыше Кубка Гагарина победителем также стала команда Игоря Никитина, в финальной серии обыгравшая «Авангард» (4-0).

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