«Ак Барс» анонсировал назначение нового тренера, показав его приезд

Хоккейный клуб «Ак Барс» анонсировал назначение нового главного тренера. Клуб выложил видео приезда специалиста в Казань и прогулки по базе клуба, но скрыл лицо нового тренера.

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Напомним, «Ак Барс» в ранге действующего чемпиона вылетел из Кубка Гагарина уже в первом раунде минувшего плей-офф, проиграв хоккейному клубу «Авангард» (0-4). После чего 11 апреля пост покинул главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. 64-летний специалист работал с «Ак Барсом» с 2014 года, а также с 2004 по 2011 год. За время работы в Казани Билялетдинов четырежды выигрывал чемпионат России и трижды брал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).